Вестник Кавказа

Между Махачкалой и Ташкентом участятся полеты

Между Махачкалой и Ташкентом участятся полеты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекские авиалинии станут чаще летать между Дагестаном и Ташкентом. Самолеты будут летать дважды в неделю.

Самолеты станут летать чаще между столицами Дагестана и Узбекистана: с 15 сентября Uzbekistan Airways запустит новый рейс, передали представители авиаперевозчика.

Воздушные судна будут курсировать 2 раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Из столицы Узбекистана самолет вылетает в 17:10 по местному времени. В Махачкале он оказывается в 18:20. Обратно он отправляется в 19:20, а прибывает в 00:05.

Время в полете займет около 2 часов 40 минут.

Напомним, что махачкалинский аэропорт недавно прошел модернизацию. В нем открылись дополнительные пункты паспортного контроля, что ускорило процесс обслуживания посетителей.

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