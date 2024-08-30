Премьер Италии высказалась за мир между Азербайджаном и Арменией

В Италии поддерживают урегулирование армяно-азербайджанских отношений, сообщила премьер страны. Рим также выступает за процветание всего Кавказа.

Премьер-министр Италии поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Об этом Джорджа Мелони заявила после прошедших в Риме переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Председатель правительства Италии подтвердила приверженность Рима стабильности и процветанию Кавказского региона и поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном с целью достижения прочного мира"

– пресс-служба итальянского премьера

На встрече стороны заявили о стратегическом характере партнерства, которое они собираются наращивать по всем направлениям. Было также подчеркнуто, что в первую очередь внимание будет уделено вопросам энергетики.

По итогам встречи компании Eni и SOCAR оформили три меморандума о взаимопонимании в сфере энергетической безопасности, сокращения выбросов парниковых газов и производства биотоплива.