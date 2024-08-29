США беспокоит нападение на моряков в Турции

Американское руководство испытывает озабоченность в связи с акцией турецких активистов против моряка с военного корабля USS Wasp, рассказали в Белом доме. Вашингтон также выразил признательность турецкой полиции.

В Белом доме прокомментировали нападение на американских морпехов, которое было совершено несколько дней назад в турецком Измире. Соответствующее заявление сделала его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

"Безусловно, мы обеспокоены нападением, которое мы видели (...), и рады слышать, что они (морпехи) сейчас в безопасности и вернулись на USS Wasp"

– представитель Белого дома

Жан-Пьер также добавила, что США благодарны полиции Турции, которая оперативно приняла необходимые меры. Она обратила внимание на серьезность ситуации и подчеркнула, что виновные в инциденте должны понести ответственность.

Напомним, ранее в Измире активисты окружили моряка с корабля USS Wasp, после чего один из них надел ему на голову белый мешок. Полиция задержала 15 членов организации, включая и ее главу.