20 тыс незаконных живых пиявок отобрали у россиянина в Стамбуле

Крупную партию незаконного груза отняли у гражданина России в аэропорту Стамбула: мужчина пытался нелегально ввезти в Турцию два десятка тысяч живых пиявок.

Крупный штраф за необычный багаж пришлось заплатить в Стамбуле российскому гражданину: он попробовал нарушить закон и привезти в Турцию чемодан, наполненный живыми пиявками, пишут турецкие СМИ.

Как сообщает Daily Sabah, инцидент произошел 29 августа. Турецким таможенникам показался подозрительным багаж прилетевших из России пассажиров, и они "просветили" его на рентгене. Оказалось, что один из чемоданов был буквально набит живыми пиявками. Общий их вес почти достигал 20 кг, количество составило 20 тыс штук.

У хозяина чемодана не оказалось и сертификата СИТЕС. Он необходим для международной торговли дикими животными и растениями, которые находятся под угрозой исчезновения.

В итоге россиянина приговорили к административному штрафу. Пиявки обойдутся ему в $38,6 тыс.