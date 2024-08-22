Член "Грузинской мечты" умер в перепалке с оппозиционером

Трагедией окончилась акция, проведенная оппозиционером в Грузии. Мужчина устроил в штабе правящей "Грузинской мечты" скандал, в ходе которого погиб один из его оппонентов.

Представитель "Грузинской мечты" скончался во время хулиганского поступка, который совершил оппозиционер, в Имерети. О трагедии сообщают грузинские СМИ.

По информации "Имеди", ЧП случилось в селе Гегути накануне вечером. Представитель оппозиции, активист Роланд Нуцубидзе устроил вторжение в штаб "Мечты", после чего стал высказывать оскорбления в адрес присутствующих. В какой-то момент самочувствие члена "Мечты" Эрмиле Гигиадзе резко ухудшилось, он умер на месте инцидента.

Произошедшее прокомментировал сегодня еще один представитель "Мечты", депутат Гиви Миканадзе – по его словам, случившееся стало еще одним примером фашистской политики ЕНД

"Это еще одно подтверждение и выражение той фашистской политики и деятельности, которую осуществляет "Национальное движение" и продолжает своими обычными методами"

– Миканадзе

Напомним, ранее "Грузинская мечта" пообещала, что в случае победы на выборах 26 октября добьется признания неконституционными бывшей правящей партии ЕНД и ее сателлитов.