Греф о перегреве экономики: пик пройден

Российская экономика по-прежнему находится в состоянии перегрева, однако пик его остался позади, заявил глава Сбербанка. А вот пик инфляции, отметил Герман Греф, пока не пройден.

Экономика России пока остается в состоянии перегрева, однако есть и позитивный момент – его динамика вышла на стабилизацию, рассказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Перегрев, как таковой, сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась"

– глава Сбербанка

Греф обратил внимание на такие важные показатели, как безработица, которая находится на исторически низком уровне, загрузка производственных мощностей, которая высока.

Он уточнил, что о выходе из перегрева речи пока не идет, но некоторые показатели все-таки замедляются, что может свидетельствовать о прохождении его пика.

Что касается пика инфляции, то он, считает глава Сбербанка, пока не пройден: высокий спрос по-прежнему увеличивает цены, население и бизнес все так же испытывают повышенные инфляционные ожидания.

Все же Греф выразил надежду, что уже в этом месяце цены перестанут расти или даже начнут падать.

"Тем не менее, пока еще говорить о том, что мы перешли в стадию снижения ставок, наверное, рановато"

– глава Сбербанка

Перегрев экономики – что это такое?

Перегрев экономики представляет собой ситуацию, когда экономика растет настолько быстро, что процесс приобретает взрывной характер и выходит из-под контроля. В то же время, реальных причин для такого роста нет либо они уже исчерпаны.

Таким образом, экономика растет слишком быстро и приближается к моменту, когда устойчивый рост станет невозможным. Далее положение может разрешиться рецессией – экономическим спадом, снижением цен до обоснованных значений – либо резким и глубоким обвалом, который сопровождается паникой.