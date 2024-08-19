Более 40 новых отелей появится в Краснодарском крае до конца года

В текущем году на Кубани будет открыто свыше 40 отелей и гостиниц. Номерной фонд региона вырастет на 2,5 тыс номеров.

В Краснодарском крае до конца 2024 года станет на несколько десятков отелей больше, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В ближайшие месяцы в регионе начнут работать более 40 новых отелей, поделился он.

«Это позволит увеличить общую емкость более чем на 2,5 тысячи номеров. Ежегодно увеличивается число отелей и здравниц на 4 и 5 звезд»

– Руппель

Краснодарский край традиционно самое востребованное туристическое направление России, особенно в летний сезон. Летом 2024 года курорты региона приняли свыше 10 млн туристов, в основном отдыхающие выбирают локации на Черном море.