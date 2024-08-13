Отели России предложат туристам невозвратные тарифы

В российских отелях вслед за поездами и самолетами будут введены невозвратные тарифы. Туристы получат возможность сэкономить с новыми тарифами с весны 2025 года.

В России в отелях наряду с привычным возвратным тарифом будет введен невозвратный, в Минэкономразвития подготовили соответствующее постановление.

«Возвратное бронирование – вид бронирования, предусматривающий в случае отказа от бронирования полный возврат внесенных при бронировании денежных средств»

– документ

Вскоре россияне смогут выбирать тариф на проживание в отеле. Те, кто полностью уверен в своих планах смогут сэкономить и переключиться на невозвратный тариф, при котором в случае незаселения отели будут удерживать с туристов плату - частично или в полном объеме.

«При невозвратном бронировании исполнитель ожидает потребителя до времени заезда последних суток оплаченного бронирования, а в случае, если условиями бронирования предусмотрено, что часть оплаченного бронирования подлежит возврату – то последним днем считается день, плата за который удерживается по условиям бронирования»

– проект постановления

При этом невозвратный тариф в случае особых обстоятельств, которые турист может подтвердить документально - справка о болезни или смерти одного из постояльцев, мобилизация, режим ЧС в регионе, - может быть аннулирован и туристу будут возвращены средства в полном объеме.

Ожидается, что невозвратные тарифы в отечественных отелях могут появиться с 1 марта будущего года.

Российский турбизнес поддерживает нововведение и ожидает, что это снизит цены на отдых для уверенных в своих планах туристов и поддержит отельеров, которые терпят убытки из-за внезапных отмен бронирований в последний момент.