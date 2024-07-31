Сбер построит новый отель в Крыму

Сбер начнет строить новый отель в Крыму в 2025 году. Планируется, что объект завершат за два года.

Сбер планирует начать строительство нового отеля на Крымском полуострове в 2025 году. Этот отель будет расположен на территории популярного туристического кластера "Мрия".

"Мы практически завершили проектирование нового отеля, <…> это отель с акванаправленностью. С большим количеством спа, термальных процедур, бассейнами, с бассейном у моря, с мини-аквапарком. Этот проект начинает строиться уже в следующем году, будет строиться в течение двух лет и будет доступен уже в 2027 году"

– гендиректор комплекса Самвел Саруханян

Согласно заявлениям руководства Сбера, строительство нового отеля на Крыме начнется в 2025 году и будет завершено в течение двух лет. Отмечается, что Сбер планирует создать уникальное пространство для отдыха и работы. Этот отель станет не только местом для комфортного проживания, но и площадкой для проведения мероприятий, конференций и форумов, что способствует развитию делового туризма на полуострове.