Сбор подписей за вступление в ЕС может стартовать в Армении

В Армении в скором времени может быть зарегистрирована инициативная группа, которая намерена заняться сбором подписей за вступление страны в Евросоюз, рассказали в ЦИК РА.

Несколько десятков жителей Армении подали в ЦИК заявку на создание инициативной группы, конечная цель – внесение проекта закона "О начале процесса вступления Армении в ЕС". Подробности рассказали в пресс-службе Центризбиркома страны.

Подписи под документом поставил 51 человек. Их уполномоченным выступает зампред партии "Республика" Артак Зейналян.

Теперь ЦИК обязан в течение 10 дней обсудить заявку и принять решение о регистрации инициативной группы и ее представителя либо об отказе.

Напомним, в начале июля премьер Никол Пашинян заявил, что не видит смысла устраивать референдум, на котором можно было бы узнать мнение армянского народа относительно евроинтеграции, так как он сам, будучи официальным лицом, прекрасно о нем осведомлен. Глава правительства отметил, что армянский народ стремится подойти к Европе настолько близко, насколько это возможно.