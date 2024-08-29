Пятигорск очистили от стихийных свалок

Более 52 т мусора вывезли со стихийных свалок одного района в Пятигорске. Ликвидировать такие свалки муниципалитету приходится за свой счет.

Власти Пятигорска начали усиленную борьбу с незаконной вырубкой лесов и незаконной вывозкой мусора на стихийные свалки в районе «Бештау-Горапост».

По словам главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, за один день было собрано более 52 т мусора, что свидетельствует о масштабах проблемы.

Он отметил, что местные жители, выбрасывающие строительные и древесные отходы на улицах, тем самым перекладывают ответственность за чистоту своего района на плечи муниципалитета.

Очистка стихийных свалок – лишь один из шагов в направлении улучшения экологической ситуации в районе. Необходимо усилить работу по информированию населения о последствиях незаконной вырубки лесов и выброса мусора. Кроме того, важно регулярно проводить мероприятия по озеленению и благоустройству территории, чтобы создать комфортные условия для жителей и гостей города, отметил Ворошилов.