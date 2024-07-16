Россия призвала Армению возобновить открытие коммуникаций с Азербайджаном

В посольстве РФ в Ереване заявили о необходимости возобновить работу по открытию коммуникаций. Там отметили, что Армения заморозила взаимодействие под давлением Запада.

Российский посол в Армении Сергей Копыркин сообщил о необходимости возобновить полноценную работу трехсторонней группы с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в максимально сжатые сроки.

Он отметил, что работы группы важна не только для разблокирования транспортно-коммуникационных систем на Южном Кавказе, но и для установления мира в регионе.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за полное открытие экономических и транспортных коммуникаций на Кавказе. Копыркин добавил, что этим и занималась трехсторонняя группа.\

Помимо этого, посол заявил, что Ереван под давлением Запада заморозил трехстороннее взаимодействие по вопросу восстановления и организации ж/д сообщения между Азербайджаном и Арменией.