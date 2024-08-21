Смерть ребенка после извлечения батарейки расследуют в Краснодаре

В Краснодаре открыто уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка, который проглотил батарейку. Ребенок умер на операционном столе.

В Краснодаре в больнице скончался ребенок в возрасте полутора лет, к медикам он попал после того, как проглотил батарейку. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

По данным телеграмм-канала Mash, семья из Якутии отдыхала в Сочи, когда состояние здоровья ребенка ухудшилось. Врачи установили, что ребенок проглотил батарейку, после чего пациента перевезли в ДККБ Краснодара. Через некоторое время после извлечения инородного предмета ребенку провели эндоскопию, которая привела к кровотечению и госпитализации ребенка в реанимационное отделение. Спустя три дня пациент умер на операционном столе.

По факту причинения смерти по неосторожности открыто уголовное дело.

"(Дело) по указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Константиновича Маслова передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел"

– следственный комитет