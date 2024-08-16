Ребенок из Нижнего Новгорода погиб в Абхазии

В Абхазии погиб ребенок из России. Мальчик сорвался с обрыва в озеро в Рицинском парке. На территории парка ребенок был в сопровождении родителей.

Ребенок погиб в результате несчастного случая в Рицинском парке Абхазии. По словам директора парка, мальчик сорвался с обрыва в озеро. На территории парка ребенок был в сопровождении родителей.

«В среду между 11:00 и 12:00 мск погиб восьмилетний мальчик. Он упал с обрыва в озеро, инспекторы парка достали его с трехметровой глубины без признаков жизни. Тело доставлено в морг Республиканкой больницы Сухума»

– Адамур Багателия

По его словам, в ближайшее время тело ребенка будет доставлено на родину в Нижний Новгород.