Туристический автобус загорелся в Абхазии

В Абхазии по дороге на озеро Рица загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, сообщили местные спасатели.

Абхазские спасатели сообщили о пожаре, вспыхнувшем в салоне автобуса, который вез туристов озеру Рица. Водитель и гид оперативно среагировали: остановили автобус и организовали эвакуацию людей. Благодаря быстрой реакции и слаженным действиям, все пассажиры благополучно покинули охваченное огнем транспортное средство.

«К нам поступила информация о том, что в Рицинском парке по дороге на озеро Рица загорелся туристический автобус. Информация о пострадавших пока не поступала, спасатели выехали на место происшествия»

– министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния

Согласно предварительной версии, пожар, возможно, вызван технической неисправностью автобуса. Точные причины еще уточняются экспертами в технической безопасности и пожарными службами.

Отметим, что в условиях, когда туризм является одной из ключевых отраслей экономики Абхазии, обеспечение безопасности туристов должно стать приоритетом номер один.