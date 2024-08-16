Туристический автобус загорелся в Абхазии

Абхазские спасатели сообщили о пожаре, вспыхнувшем в салоне автобуса, который вез туристов озеру Рица. Водитель и гид оперативно среагировали: остановили автобус и организовали эвакуацию людей. Благодаря быстрой реакции и слаженным действиям, все пассажиры благополучно покинули охваченное огнем транспортное средство.
«К нам поступила информация о том, что в Рицинском парке по дороге на озеро Рица загорелся туристический автобус. Информация о пострадавших пока не поступала, спасатели выехали на место происшествия»
– министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния
Согласно предварительной версии, пожар, возможно, вызван технической неисправностью автобуса. Точные причины еще уточняются экспертами в технической безопасности и пожарными службами.
Отметим, что в условиях, когда туризм является одной из ключевых отраслей экономики Абхазии, обеспечение безопасности туристов должно стать приоритетом номер один.