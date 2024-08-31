Вестник Кавказа

Как распознать Шизофрению: Советы психотерапевта Шмиловича. Ранние Симптомы и Признаки

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Психиатр, психотерапевт Андрей Шмилович рассказывает о том, почему осенью чаще проявляются такие серьёзные психические заболевания как биполярное аффективное расстройство, депрессия, шизофрения. Мы поговорим, как нормализовать жизнь там, у кого нет серьёзных изменений психики и поймём, что качественный сон помогает мозгу быть во всеоружии против стрессов. Подробнее о том, как правильно спать, чтобы высыпаться, мы рассказывали вместе с Романом Бузуновым, доктором медицинских наук, сомнологом, в выпуске https://youtu.be/Ydkwn14lsEE?si=A5lEWWBe_H4E8mM4 . В первой части программы речь пойдёт о биполярном аффективном расстройстве, свойственном молодым людям. Подробнее о том, как проявляется болезнь можно узнать из этого ролика: https://youtu.be/jni1pZml9RE?si=AUTzSRshaTOYI130 . Во второй части программы речь пойдёт о расстройствах шизофренического спектра.

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