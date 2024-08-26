На революцию в Грузии у оппозиции нет ресурсов - Кобахидзе

Оппозиционеры в Грузии хотели бы устроить революцию или переворот, но на это у них ресурсов. Грузинская власть сегодня сильна как никогда, заявил премьер страны.

Оппозиционным силам в Грузии не удастся провести революцию, уверен премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает грузинский телеканал "Имеди".

"(Оппозиция) сделает все, чтобы как-то против воли народа попытаться сменить власть, но у них нет для этого никакого ресурса. Народ на стороне "Грузинской мечты", власть сильная и прочная как никогда, правоохранительные структуры сильные и прочные как никогда"

– грузинский премьер

В Грузии в октябре пройдут выборы в парламент, ожидается, что оппозиция откажется признавать результаты и попытается сместить власть. По оценкам Кобахидхе, шансов на революцию в Грузии нет.

"Когда тебя не поддерживает народ, а государство и правоохранители сильные, очевидно, в таких условиях не будет поддержки народа, без которой не устроишь никакую революцию"

– грузинский премьер

Отметим, что итоги выборов, назначенных на 26 октября, в случае победы правящей партии, не собирается признавать и президент страны Саломе Зурабишвили.