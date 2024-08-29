Инфляция в Турции разгонится до 41,5%

В Турции повысили прогноз инфляции к концу 2024 года с 33% до 41,5%. Так, сообщается, что по итогам августа инфляция в стране составила 51,97% в годовом исчислении.

Вице-президент Турции заявил о том, что согласно прогнозам экономистов к завершению текущего года инфляция в стране разгонится до 41,5%. Это значительно выше, чем предыдущие прогнозы на уровне 33%.

«На 2025 год прогноз инфляции в Турции составляет 17,5% в сравнении с 15,2% согласно прежней программе, принятой в прошлом году. На 2026 год инфляция в республике прогнозируется на уровне 9,7%, прежний показатель составлял 8,5%. К концу 2027 года инфляция ожидается на уровне 7%»

– Джевдет Йылмаз

Отметим, что для сдерживания роста инфляции власти стран повышают ставку ЦБ, урезают денежной массы, устанавливают контроль над стоимостью товара. Однако необходимо учитывать, что борьба с инфляцией является сложным и многогранным процессом, который не всегда приводит к скорым результатам.