Вестник Кавказа

Инфляция в Турции разгонится до 41,5%

Инфляция в Турции разгонится до 41,5%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции повысили прогноз инфляции к концу 2024 года с 33% до 41,5%. Так, сообщается, что по итогам августа инфляция в стране составила 51,97% в годовом исчислении.

Вице-президент Турции заявил о том, что согласно прогнозам экономистов к завершению текущего года инфляция в стране разгонится до 41,5%.  Это значительно выше, чем предыдущие прогнозы на уровне 33%.

«На 2025 год прогноз инфляции в Турции составляет 17,5% в сравнении с 15,2% согласно прежней программе, принятой в прошлом году. На 2026 год инфляция в республике прогнозируется на уровне 9,7%, прежний показатель составлял 8,5%. К концу 2027 года инфляция ожидается на уровне 7%»

– Джевдет Йылмаз

Отметим, что для сдерживания роста инфляции власти стран повышают ставку ЦБ, урезают денежной массы, устанавливают контроль над стоимостью товара. Однако необходимо учитывать, что борьба с инфляцией является сложным и многогранным процессом, который не всегда приводит к скорым результатам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1035 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рост цен в Турции замедлился до 52%

Рост цен в Турции замедлился до 52%

Рост цен в Турции остановил турпоток

Рост цен в Турции остановил турпоток

Аренда жилья в Турции резко подорожает – ограничение снято

Аренда жилья в Турции резко подорожает – ограничение снято

Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

Поднять ключевую ставку выше 50% может ЦБ Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы