Рост цен в Турции замедлился до 52%

Инфляция в Турции продолжает замедляться. В августе цены выросли всего на 52% (если считать в годовом выражении). Это минимум с июля 2023 года, следует из данных статистики.

Цены в Турции за прошлый месяц увеличились на 52% (в годовом выражении), следует из отчета турецкого статистического ведомства Turkstat.

Июльская инфляция достигала почти 62%. В целом замедление темпов роста цен наблюдается уже третий месяц подряд. Кроме того, показатель за август оказался самым низким с июля 2023 года.

Если обратиться к конкретным категориям товаров и услуг, то рост цен на продукты, мебель и товары для дома составил почти 45%. Транспорт, одежда и обувь подорожали почти на 30%. Кафе и проживание в гостиницах выросли в цене почти на 68%.

Отдельно стоит упомянуть услуги ЖКХ: их стоимость показывает обратную динамику. Ее рост ускорился до более чем 101% августе, хотя в июле он не достигал 99%.

Как передает Financial Times, тенденция к замедлению инфляции служит доказательством правильности ужесточения денежно-кредитной политики, на которое пошел Центробанк. Ключевая ставка с марта составляет 50%, при том, что еще в июне прошлого года она достигала 8,5%.