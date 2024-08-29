Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского пловца с бронзой на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх бронзовую медаль завоевал пловец Раман Салея. С достижением его поздравила первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети поздравление в связи с очередным успехом азербайджанских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.

Азербайджанский пловец Раман Салей сегодня взял «бронзу» на дистанции 100 м вольным стилем, это его вторая медаль на текущих состязаниях.

«Очередная победа Рамана Салея! Бронзовая медаль! Завоеванные нашим спортсменом медали - заслуженная награда за мастерство, силу духа и стремление к победе! Искренне поздравляю парапловца, желаю ему новых побед и достижений!»

– Мехрибан Алиева

Всего сборная Азербайджана на Паралимпиаде 2024 завоевала на данный момент шесть медалей.