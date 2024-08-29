Молодой человек обворовал свою бабушку на полмиллиона рублей на Ставрополье

Пожилую жительницу Ставрополья обворовал собственный внук. В течение целого года он тайно снимал деньги с ее банковского счета.

В Ставропольском крае молодой человек обворовал собственную бабушку на 500 тыс рублей. Об этом сказано в заявлении регионального управления МВД.

Случай произошел в Пятигорске.

К правоохранителям с заявлением обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковского счета пропала крупная денежная сумма.

"Сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 20-летний внук потерпевшей"

– пресс-служба управления

Полицейские отвезли парня в полиции, где он признался в совершении преступления.

Пенсионерка оформила в банке накопительный счет в прошлом году. После этого она обратилась к внуку с просьбой помочь ей положить на него деньги. Узнав пин-код, молодой человек начал совершать различные покупки через мобильное приложение. Это продолжалось в течение года. За это время ему удалось похитить у бабушки полмиллиона рублей.

По факту произошедшего завели уголовное дело.