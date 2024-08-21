Новый глэмпинг для отдыха и рыбалки открыли в Астраханкой области

Крупный туристический комплекс начал работать в Астраханской области. "Рыбаградъ" будет работать круглогодично и рассчитан более чем на 700 гостей, желающих отдохнуть на природе и порыбачить.

В Астраханской области в Камызякском районе начал принимать гостей новый модульный гостиничный комплекс.

"Рыбаградъ" - один из самых масштабных инвестиционных туристических проектов в Астраханской области… Объем направленных инвестиций - свыше 600 млн рублей, более трети из которых - государственные субсидии. Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный прием гостей"

– пресс-служба главы региона

Комплекс разместился на площади 14 га и может принимать одновременно до 720 гостей. Разместиться отдыхающие могут в 240 модульных номерах, оборудованных всеми удобствами. На территории комплекса также есть бани, зоны для барбекю, просторный фудкорт, танцплощадка, магазин. Постояльцы могут арендовать лодки для речных прогулок и рыбалки, за которой в Астраханскую область приезжает большинство туристов.