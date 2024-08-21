Новый глэмпинг для отдыха и рыбалки открыли в Астраханкой области

В Астраханской области в Камызякском районе начал принимать гостей новый модульный гостиничный комплекс.
"Рыбаградъ" - один из самых масштабных инвестиционных туристических проектов в Астраханской области… Объем направленных инвестиций - свыше 600 млн рублей, более трети из которых - государственные субсидии. Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный прием гостей"
– пресс-служба главы региона
Комплекс разместился на площади 14 га и может принимать одновременно до 720 гостей. Разместиться отдыхающие могут в 240 модульных номерах, оборудованных всеми удобствами. На территории комплекса также есть бани, зоны для барбекю, просторный фудкорт, танцплощадка, магазин. Постояльцы могут арендовать лодки для речных прогулок и рыбалки, за которой в Астраханскую область приезжает большинство туристов.