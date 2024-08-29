Семь миллиардов рублей нужно Дагестану на учебники

Дагестану необходимо 7 миллиардов рублей, чтобы полностью обеспечить школы региона учебниками. Об этом заявил министр образования и науки региона.

Дагестан сталкивается с проблемой нехватки учебников для школ. Согласно федеральному перечню учебной литературы, этому региону требуется не менее 7 млрд рублей для того, чтобы обеспечить все учебные заведения учебниками на всех уровнях обучения.

«В библиотеках республики находится лишь 12% необходимых учебных изданий. Ежегодные изменения в федеральном перечне, введенные в 2018 году, приводят к постоянному дефициту учебников. Несмотря на сложности, при поддержке властей Дагестана в этом году выделено 452 миллиона рублей на оснащение учебниками новых школ»

– министр образования и науки региона Яхья Бучаев

Отметим, что учебники играют ключевую роль в процессе обучения. Они не только предоставляют информацию, но и структурируют материал, помогают учащимся осваивать знания, развивать навыки анализа и критического мышления. Отсутствие учебников затрудняет процесс обучения и усваивания учебного материала, что, в свою очередь, может отразиться на общем уровне образования в регионе.

