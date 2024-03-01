ВТБ обзаведется своими офисами в КЧР и Ингушетии

Банк ВТБ откроет отделения в Ингушетии и КЧР. У банка уже есть свои офисы в Махачкале, Гудермесе, Изобильном и Прохладном. С начала года ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах.

Член правления банка ВТБ Руслан Еременко, выступая на Восточном экономическом форуме, анонсировал появление офисов банка в Ингушетии и Карачаево-Черкесии до конца года.

Он отметил, что с начала года финансовая организация обзавелась 35 отделениями в 34 городах. Еременко подчеркнул, что открыты офисы в Луганской Народной Республики.

Помимо этого, на Северном Кавказе распахнули свои двери для новых клиентов офисы в Махачкале, Гудермесе, Изобильном, а также Прохладном.

Член правления банка добавил, что в отделениях планируется установить детские уголки и кофе-зоны. Кроме того, офисы можно будет посещать с домашними животными.