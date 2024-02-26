ВТБ возьмется за развитие России

Банк ВТБ представил Стратегию развития на ближайшие три года, организация возьмет курс на благосостояние семей, преобразование экономики, передовые технологии и финансовую систему, сообщает пресс-служба банка.
Как отметил руководитель организации Андрей Костин, банк намерен существенно усилить свои позиции в регионах, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры.
Банк в течение трех лет будет заниматься крупными инвестиционными проектами, увеличивать объемы расчетов в нацвалютах с дружественными государствами и развивать финансовую систему "глобального Юга".
Помимо этого, планируется укреплять технологический суверенитет России. Главным направлением будет переход на российское программное обеспечение и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.