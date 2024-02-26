Вестник Кавказа

ВТБ возьмется за развитие России

ВТБ возьмется за развитие России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Банк ВТБ представил Стратегию развития на 2024-2026 годы. Организация возьмет ориентир на благосостояние семей, преобразование экономики, передовые технологии.

Банк ВТБ представил Стратегию развития на ближайшие три года, организация возьмет курс на благосостояние семей, преобразование экономики, передовые технологии и финансовую систему, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил руководитель организации Андрей Костин, банк намерен существенно усилить свои позиции в регионах, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры.

Банк в течение трех лет будет заниматься крупными инвестиционными проектами, увеличивать объемы расчетов в нацвалютах с дружественными государствами и развивать финансовую систему "глобального Юга".

Помимо этого, планируется укреплять технологический суверенитет России. Главным направлением будет переход на российское программное обеспечение и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

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