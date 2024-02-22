Владимир Путин поставил России стратегические задачи 

В ходе Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня перед страной стоят стратегические задачи, реализовать которые можно только всем гражданам вместе.

Россия способна отвечать на любые, самые сложные вызовы, заявил президент России Владимир Путин, выступая с традиционным Посланием Федеральному Собранию.

"Мы сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы все преодолеем вместе, все сможем. Именно так, всем миром мы победили пандемию и показали, что в нашем обществе преобладают ценности взаимной поддержки, милосердия и солидарности", - сказал он.

Путин выразил благодарность простым гражданам и политикам за обеспечение консолидации общества и власти, подчеркнув, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. "Вековая сплоченность и единство народов России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Укрепление суверенитета России идет сегодня по всем направлениям. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы отечества", - добавил он, объявив минуту молчания о погибших на фронте.

Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но не на условиях, которые выгодны исключительно Вашингтону. "У нас есть все основания полагать, что слова нынешних властей США о готовности к диалогу – демагогия в преддверии президентских выборов. Так не пойдет. Если хотите обсуждать важные для всей планеты вопросы стабильности, то необходимо делать это только в комплексе, с учетом российских национальных интересов, наших задач безопасности", - сообщил Владимир Путин, добавив, что РФ не будет втянута в навязываемую гонку вооружений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - подчеркнул президент. "Мы стремимся к объединению мирового большинства. Страны БРИКС в 2028 году будут создавать 36,6% глобального ВВП, а страны G7 – только 27,8%. Мы будем строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политических вмешательств. Мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия и уважения друг к другу. Поэтому к нашим проектам подключаются все новые и новые государства", - отметил он.

Внутренняя повестка

Переходя ко внутренней повестке, Владимир Путин сообщил, что основное внимание должно быть уделено поддержке российской семьи. "Мы выбираем жизнь", - сказал российский лидер, говоря о задачах в сфере демографии. "Сегодня Россия сталкивается со снижением рождаемости, так как молодые люди откладывают рождение детей на потом. Важна работа всех уровней власти и гражданского общества, в горизонте 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости", - поставил задачу он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путин указал, что за чертой бедности в России находятся более 9% граждан, при этом среди многодетных семей таких порядка 30%. К 2030 году государство ставит цель снизить общую бедность до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. Для этого будет создан новый национальный проект "Семья" с фокусом на регионы, где рождаемость ниже среднероссийской – они получат не менее 75 млрд рублей для поддержки семей.

Владимир Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73 года – по этому показателю общество вернулось на допандемийный уровень. Президент поставил задачу поднять продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году, а в дальнейшем выйти на уровень 80+. В этом вопросе государство должно уделить особое внимание сельским территориям, где продолжительность жизни все еще намного ниже среднего. Для этого будет учрежден еще один нацпроект – "Продолжительная и активная жизнь".

Образование

Со следующего года в России начнется капитальный ремонт детских садов. К 2030 году будут полностью отремонтированы капитально все проблемные школы, это более 18 тыс зданий. Государство запланировало финансирование ремонта школ и детсадов на 400 млрд рублей. В городах с переполненными образовательными учреждениями за счет федерального бюджета будет построено 150 школ и свыше 100 детсадов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин объявил о запуске третьего нового нацпроекта "Молодежь России" для реализации задач молодежной политики и об изменении модели оплаты труда бюджетных работников с целью устранения различий в зарплатах бюджетников в разных регионах. "Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Несоответствие между школьными программами и вопросами на экзаменах вынуждает родителей нанимать репетиторов. Прошу педагогическое сообщество разобраться с этой проблемой", - поручил он.

Также будет создан национальный проект "Кадры" для подготовки подрастающего поколения к трудоустройству. До 2030 года будет построено 40 университетских кампусов за 400 млрд рублей, за 124 млрд рублей будут отремонтированы порядка 800 общежитий университетов, за еще 120 млрд рублей – здания средних специальных учебных заведений. "Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, нацеленные на развитие", - пояснил президент России.

Экономика России

По росту ВВП Россия опередила все страны G7. "Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, накопленный за предыдущие десятилетия. Наша экономика становится более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой. Наша экономика крупнейшая в Европе по ВВП и пятая в мире. Темпы роста экономики позволяют ожидать, что мы войдем в скором времени в четверку крупнейших экономик мира. И такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан", - указал Владимир Путин, распорядившись увеличить МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году.