Владимир Путин поставил России стратегические задачи 

Россия способна отвечать на любые, самые сложные вызовы, заявил президент России Владимир Путин, выступая с традиционным Посланием Федеральному Собранию.
"Мы сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы все преодолеем вместе, все сможем. Именно так, всем миром мы победили пандемию и показали, что в нашем обществе преобладают ценности взаимной поддержки, милосердия и солидарности", - сказал он.
Путин выразил благодарность простым гражданам и политикам за обеспечение консолидации общества и власти, подчеркнув, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. "Вековая сплоченность и единство народов России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Укрепление суверенитета России идет сегодня по всем направлениям. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы отечества", - добавил он, объявив минуту молчания о погибших на фронте.
Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но не на условиях, которые выгодны исключительно Вашингтону. "У нас есть все основания полагать, что слова нынешних властей США о готовности к диалогу – демагогия в преддверии президентских выборов. Так не пойдет. Если хотите обсуждать важные для всей планеты вопросы стабильности, то необходимо делать это только в комплексе, с учетом российских национальных интересов, наших задач безопасности", - сообщил Владимир Путин, добавив, что РФ не будет втянута в навязываемую гонку вооружений.
"Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - подчеркнул президент. "Мы стремимся к объединению мирового большинства. Страны БРИКС в 2028 году будут создавать 36,6% глобального ВВП, а страны G7 – только 27,8%. Мы будем строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политических вмешательств. Мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия и уважения друг к другу. Поэтому к нашим проектам подключаются все новые и новые государства", - отметил он.
Внутренняя повестка
Переходя ко внутренней повестке, Владимир Путин сообщил, что основное внимание должно быть уделено поддержке российской семьи. "Мы выбираем жизнь", - сказал российский лидер, говоря о задачах в сфере демографии. "Сегодня Россия сталкивается со снижением рождаемости, так как молодые люди откладывают рождение детей на потом. Важна работа всех уровней власти и гражданского общества, в горизонте 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости", - поставил задачу он.
Путин указал, что за чертой бедности в России находятся более 9% граждан, при этом среди многодетных семей таких порядка 30%. К 2030 году государство ставит цель снизить общую бедность до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. Для этого будет создан новый национальный проект "Семья" с фокусом на регионы, где рождаемость ниже среднероссийской – они получат не менее 75 млрд рублей для поддержки семей.
Владимир Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73 года – по этому показателю общество вернулось на допандемийный уровень. Президент поставил задачу поднять продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году, а в дальнейшем выйти на уровень 80+. В этом вопросе государство должно уделить особое внимание сельским территориям, где продолжительность жизни все еще намного ниже среднего. Для этого будет учрежден еще один нацпроект – "Продолжительная и активная жизнь".
Образование
Со следующего года в России начнется капитальный ремонт детских садов. К 2030 году будут полностью отремонтированы капитально все проблемные школы, это более 18 тыс зданий. Государство запланировало финансирование ремонта школ и детсадов на 400 млрд рублей. В городах с переполненными образовательными учреждениями за счет федерального бюджета будет построено 150 школ и свыше 100 детсадов.
Владимир Путин объявил о запуске третьего нового нацпроекта "Молодежь России" для реализации задач молодежной политики и об изменении модели оплаты труда бюджетных работников с целью устранения различий в зарплатах бюджетников в разных регионах. "Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Несоответствие между школьными программами и вопросами на экзаменах вынуждает родителей нанимать репетиторов. Прошу педагогическое сообщество разобраться с этой проблемой", - поручил он.
Также будет создан национальный проект "Кадры" для подготовки подрастающего поколения к трудоустройству. До 2030 года будет построено 40 университетских кампусов за 400 млрд рублей, за 124 млрд рублей будут отремонтированы порядка 800 общежитий университетов, за еще 120 млрд рублей – здания средних специальных учебных заведений. "Важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, нацеленные на развитие", - пояснил президент России.
Экономика России
По росту ВВП Россия опередила все страны G7. "Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, накопленный за предыдущие десятилетия. Наша экономика становится более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой. Наша экономика крупнейшая в Европе по ВВП и пятая в мире. Темпы роста экономики позволяют ожидать, что мы войдем в скором времени в четверку крупнейших экономик мира. И такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан", - указал Владимир Путин, распорядившись увеличить МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году.