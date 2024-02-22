Владимир Путин: сотрудничество регионов – важная составляющая союзничества России и Азербайджана 

Сегодня в Минводах проходит очередной межрегиональный форум России и Азербайджана. В своем обращении к участникам мероприятия президент РФ отметил, что региональное взаимодействие является важнейшей составляющей союзничества двух стран.

В среду, 28 февраля, в Минводах проходит XII российско-азербайджанский межрегиональный форум. На повестке дня – транспортно-логистические проекты, новые направления промышленной кооперации и продвижение экологического диалога.

С приветственным словом к участникам форума обратился президент России Владимир Путин.

"Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран"

– глава российского государства

Он обратил внимание на то, что в нынешнем году повестка дня форума будет как никогда объемна и содержательна.

"В центре внимания – различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды"

– Владимир Путин

Кроме того, он заметил, что эти регулярные встречи дают возможность представителям двух стран общаться на самых разных уровнях.

"Ваши регулярные встречи, уже ставшие доброй традицией, обеспечивают прямой заинтересованный диалог между представителями органов государственной власти, общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия"

– президент РФ