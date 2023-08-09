Вредители атаковали заповедные сосны в Абхазии

Жуки-лубоеды повредили 8 сосен в абхазском Пицунда-Мюссерском заповеднике. Вместо вырубки под корень, их попытаются спасти.

Сосны в Пицунда-Мюссерском заповеднике в Абхазии подверглись нападению вредоносных насекомых. Специалисты начали операцию по их спасению, рассказала и.о. главы заповедника Сабина Лобода.

До 20 деревьев приходиться срубать каждый год из-за большого соснового лубоеда. В этом году он повредил 8 столетних сосен.

"Этот коварный вредитель не новый и существовал у нас всегда. Жуки прогрызают ходы под корой дерева, откладывают там личинки, вредят коре. Также они питаются молодыми побегами сосны, вследствие чего дерево высыхает"

- Сабина Лобода

Обычно лубоед выбирает старые и ослабленные деревья, однако в последнее время он переключился на молодые и здоровые экземпляры. Зараженные сосны необходимо срубать и сжигать, чтобы другие деревья не смогли перенять болезнь, согласно правилам. Сотрудники заповедника стали пробовать сохранять еще молодые деревья, а не ликвидировать их.

Лобода передала, что они начали делать глубокую обрезку, которая позволит сосне жить дальше. Спецтехнику заповеднику предоставило гагрское Управление городского хозяйства.