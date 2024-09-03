Вестник Кавказа

Алексей Ретеюм: о развитии ботсада МГУ, новых инициативах университета и проблемах экологии

Директор по развитию Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Алексей Ретеюм рассказал о том, как развивается ботсад МГУ «Аптекарский огород», какие инициативы в области экологии продвигаются в России и о проектах под эгидой Фонда Гейдара Алиева в Москве.

Директор по развитию Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Алексей Ретеюм рассказал о том, как развивается ботсад МГУ «Аптекарский огород», какие инициативы в области экологии продвигаются в России и о проектах под эгидой Фонда Гейдара Алиева в Москве.

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