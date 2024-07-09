Реставраторы нашли неизвестные петроглифы в Ингушетии

В ауле в Ингушетии обнаружены неизвестные ранее петроглифы. На них изображены трезубец и символ Солнца.

Реставраторы в Ингушетии нашли на территории древнего башенного комплекса Нижний Пуй в Джейрахском районе петроглифы. Об удивительных находках рассказал глава школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов.

"Три новых петроглифа, ранее неизвестных науке, обнаружены на древних камнях в башенном комплексе. Первое изображение в виде трезубца нашел штатный археолог нашей школы Магомед Тангиев"

– Рамзан Султыгов

Находка, как и две последующие, были сделаны в процессе подготовки одной из башен к восстановлению. Вторым найденным петроглифом стал солярный знак, третьим - еще один знак трезубца.

Петроглифами называют древние изображения на камне, чаще всего выбитые, иногда нанесенные краской.