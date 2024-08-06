Вестник Кавказа

Дача Сталина в Рице получит обновленную кровлю

Дача Сталина в Рице получит обновленную кровлю
© Фото: соцсети
Дачный дом Сталина в Рице ветшает, поэтому ему требуется обновление. Специалисты уже начали ремонт кровли. Вход для туристов будет открыт.

Кровля на крыше дачи Сталина в Рице будет обновлена. Ремонтные работы уже начались, рассказал глава Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния.

"Комплекс был построен в 1947 году, и с годами крыша пришла в негодность, она протекала. Часть работ уже произведена. Завершить планируем до начала сезона дождей"

- Беслан Квициния

На ремонтные работы выделено 5,6 млн рублей из бюджета управления. Необходимо будет заменить 800 кв м кровли.

Помимо этого, были сделаны и другие работы – восстановлен камин и обновлены стропила.

Квициния добавил, что посещение дачи останется доступным для туристов.

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