Дача Сталина в Рице получит обновленную кровлю

Дачный дом Сталина в Рице ветшает, поэтому ему требуется обновление. Специалисты уже начали ремонт кровли. Вход для туристов будет открыт.
Кровля на крыше дачи Сталина в Рице будет обновлена. Ремонтные работы уже начались, рассказал глава Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния.
"Комплекс был построен в 1947 году, и с годами крыша пришла в негодность, она протекала. Часть работ уже произведена. Завершить планируем до начала сезона дождей"
- Беслан Квициния
На ремонтные работы выделено 5,6 млн рублей из бюджета управления. Необходимо будет заменить 800 кв м кровли.
Помимо этого, были сделаны и другие работы – восстановлен камин и обновлены стропила.
Квициния добавил, что посещение дачи останется доступным для туристов.