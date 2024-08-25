Артефакты найдены при раскопках в Мамисоне

Археологи при работах на территории будущего курорта «Мамисон» сделали несколько интересных находок. В древнем могильнике найдены украшения и элементы предметов одежды.

В Мамисонском ущелье проводят работы археологи из Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН, сообщается в телеграм-канале научного центра.

© Фото: телеграм-канал ВНЦ РАН

Раскопки проводятся в рамках древнего могильника, это охранно-спасательные работы - в будущем здесь будет открыт курорт, на этой площадке будут сходиться канатные дороги «Мамисона». Исследователям удалось найти ряд интересных артефактов.

«В ходе экспедиции под слоями земли были обнаружены бесценные артефакты: изысканные бронзовые фибулы, служившие некогда и застежкой, и украшением верхней одежды, сердоликовые бусы, изящные перстни и сережки с вставками из темно-синего стекла»

– ВНЦ РАН

Ученые отмечают, что находки указывают на то, что регион в прежние времена вел широкую торговлю, эти предметы, вероятно, были привезены из далеких мест.