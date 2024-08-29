Депутаты от "Нацдвижения" задержаны в Тбилиси

Двое представителей руководства оппозиционной партии "Единое национальное движение", по данным СМИ, были задержаны сегодня в Тбилиси. В полиции подтвердили арест только одного.

Депутаты сакребуло Тбилиси оказались задержаны сегодня в Грузии, сообщают СМИ.

Как передает "Новости-Грузия", полиция задержала оппозиционеров, причем не рядовых, а высокопоставленных. В руках правоохранителей оказались члены политсовета основанной Михаилом Саакашвили партии ЕНД – Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.

Первым был схвачен Эдзгверадзе. В "Нацдвижении" рассказали, что сначала оппозиционер сделал замечание стражам порядка, которые снимали его на видео в районе Глдани. Затем спор вылился в словесную перепалку, по итогам которой политик и был задержан.

На место событий собрались его соратники. Они подняли шум. В результате оказался задержан и Надирадзе.

В МВД Грузии прокомментировали ситуацию, заявив, что задержание коснулось только Эдзгверадзе. В полиции назвали и его причины: член ЕНД, уточнили в ведомстве, не давал работать криминальной полиции, сотрудники которой занимались расследованием наркопреступления.