"Кометы" Сочи - Геленджик будут ходить до середины октября

В Краснодарском крае до середины осени продлили морские перевозки на "Кометах". Катер продолжит курсировать между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

Для пассажиров продляется морская навигация между Новороссийском, Геленджиком и Сочи, информирует компания "Водоходъ Экспресс".

В компании уточнили, что "Комета" будет ходить по маршруту до последних чисел сентября - середины октября. При этом на 5 сентября отменена остановка в Новороссийске.

Рейсы могут отменяться на фоне неблагоприятной погоды и по другим причинам. Продажа билетов открыта на 10 суток вперед, вернуть билет туристы могут не позднее, чем за сутки до отхода "Кометы".

Между Анапой и Сочи навигация на сезон 2024 года завершена.