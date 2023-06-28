Из Ростовской области в Керчь будут ходить "Кометы"

Опубликовано: 14:38, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В планах донских корабелов в скором времени запустить из Ростовской области в крымскую Керчь пассажирские суда на подводных крыльях "Комета", в перспективе на этот маршрут могут выйти и катамараны.

Из Ростовской области в Керчь планируют запустить "Кометы", рассказал генеральный директор судоходной пассажирской компании "Дон" Герман Лопаткин.

"Предполагается рассмотреть суда "Комета". В перспективе для моря, может быть, будем рассматривать катера катамаранного типа, которые сегодня проходят обкатку, может быть даже возьмем вместимостью до 180 мест", - отметил руководитель компании, передает "АиФ-Крым".

Также корабелы рассматривают вариант возобновления пассажирского судоходства по реке Северский Донец, добавил Лопаткин.