БПЛА спасут леса от пожаров на Северном Кавказе

Лесхозы Северного Кавказа и южных регионов России получат более сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны будут охранять леса от пожаров.

Лесные просторы Северного Кавказа от пожаров будут охраняться с помощью беспилотников. Это новшество открывает перед специалистами лесного хозяйства широкие возможности для более эффективного контроля и наблюдения за нашими лесными ресурсами.

«Из нового направления деятельности хотел бы отметить, что в рамках реализации национального проекта „Беспилотные авиационные системы“ для лесных хозяйства ЮФО и СКФО приобретаются БПЛА в количестве 115 единиц. В настоящее время в субъектах РФ ЮФО и СКФО сделан выбор по приобретению новых аппаратов Геоскан-801»

– замначальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов

БПЛА позволяют оперативно обнаруживать очаги возгорания, следить за их развитием и координировать действия пожарных бригад на месте происшествия.

Кроме того, многие специалисты отмечают, что использование беспилотников при тушении лесных пожаров значительно повышает эффективность борьбы с огнем и позволяет сэкономить время. Кроме того, такой подход снижает риски для жизни и здоровья лесников и пожарных.

Помимо использования БПЛА при тушении лесных пожаров, они будут задействованы для регулярного контроля за обстановкой в лесном хозяйстве. Спутниковые и аэрофотосъемки помогут отслеживать здоровье лесов, выявлять вырубки, незаконные рубки, а также контролировать состояние дорог, прокладываемых в лесах. Благодаря такому видеонаблюдению специалисты смогут оперативно реагировать на нарушения и предотвращать негативные последствия для окружающей среды.