Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Жители России стали чаще выбирать непродолжительные туристические поездки по стране. Аналитики Яндекс Путешествий назвали причины повышенного спроса.
Российские туристы сократили продолжительность своих отпусков. Их путешествие в среднем длится от 1 до 5 дней, рассказали аналитики сервиса бронирования Яндекс Путешествия.
Наибольший рост популярности недолгих путешествий заметили в республиках Северного Кавказа – КБР, КЧР, Северной Осетии, а также Крыму и Адыгеи.
"Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза)"
- аналитики Яндекс Путешествий
Аналитики назвали причины популярности коротких туристических поездок:
- они позволяют путешествовать чаще и дешевле;
- их удобнее встраивать в рабочее расписание;
- большое разнообразие краткосрочных туров на рынке.