Вестник Кавказа

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

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© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Жители России стали чаще выбирать непродолжительные туристические поездки по стране. Аналитики Яндекс Путешествий назвали причины повышенного спроса.

Российские туристы сократили продолжительность своих отпусков. Их путешествие в среднем длится от 1 до 5 дней, рассказали аналитики сервиса бронирования Яндекс Путешествия.

Наибольший рост популярности недолгих путешествий заметили в республиках Северного Кавказа – КБР, КЧР, Северной Осетии, а также Крыму и Адыгеи.

"Наибольший рост по спросу на отели и апартаменты для коротких поездок в сравнении с прошлым годом показывают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рост в 1,5 раза). Другими быстрорастущими макрорегионами стали Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа (рост в 1,3 раза)"

- аналитики Яндекс Путешествий

Аналитики назвали причины популярности коротких туристических поездок:

  • они позволяют путешествовать чаще и дешевле;
  • их удобнее встраивать в рабочее расписание;
  • большое разнообразие краткосрочных туров на рынке.
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