Вестник Кавказа

Спикер парламента обсудил налоги с таксистами в Армении

Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ален Симонян пообщался с ереванскими таксистами. Центральной темой встречи стали вопросы, связанные с налоговыми изменениями.

В Ереване состоялась встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с собравшимися на улицами водителями такси. Об этом сказано в Telegram-канале спикера. 

Он подчеркнул, что выслушал таксистов, добавив при этом, что они позитивно относятся к новым налоговым изменениям. 

"Я выслушал их предложения. Приятно было отметить, что они позитивно отозвались о касающихся их новых налоговых изменениях"

– Ален Симонян

Он отметил, что проблема была лишь в реализации и форме. 

"Я пообещал обсудить поднятые вопросы с коллегами из исполнительной власти и провести с ними еще одну встречу"

– спикер парламента

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
990 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Таксист угрожал ножом жительнице Сочи

Таксист угрожал ножом жительнице Сочи

Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

Какие законы вступят в силу в России 1 сентября?

Пассажирка сломала ногу таксистке в Ставрополе

Пассажирка сломала ногу таксистке в Ставрополе

Яндекс в Узбекистане запустил новый сервис такси Fasten

Яндекс в Узбекистане запустил новый сервис такси Fasten

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы