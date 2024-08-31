Спикер парламента обсудил налоги с таксистами в Армении

Ален Симонян пообщался с ереванскими таксистами. Центральной темой встречи стали вопросы, связанные с налоговыми изменениями.
В Ереване состоялась встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с собравшимися на улицами водителями такси. Об этом сказано в Telegram-канале спикера.
Он подчеркнул, что выслушал таксистов, добавив при этом, что они позитивно относятся к новым налоговым изменениям.
"Я выслушал их предложения. Приятно было отметить, что они позитивно отозвались о касающихся их новых налоговых изменениях"
– Ален Симонян
Он отметил, что проблема была лишь в реализации и форме.
"Я пообещал обсудить поднятые вопросы с коллегами из исполнительной власти и провести с ними еще одну встречу"
– спикер парламента