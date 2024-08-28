Полиция переходит на усиленный режим работы в Армении

В Армении пройдет специальная акция полиции, приуроченная к старту нового учебного года. В течение десяти дней правоохранители будут нести усиленную службу возле образовательных учреждений.
Полиция Армении со 2 сентября начнет десятидневную акцию "Оcторожно, они – дети". Об этом рассказали в пресс-службе полиции.
В связи со стартом нового учебного года правоохранители будут нести усиленную службу на территориях, которые прилегают к образовательным учреждениям.
"МВД призывает родителей не оставлять детей-учащихся младших классов без присмотра при переходе улицы, не предоставлять транспортных средств несовершеннолетним"
– пресс-служба полиции