Вестник Кавказа

Полиция переходит на усиленный режим работы в Армении

Полиция переходит на усиленный режим работы в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении пройдет специальная акция полиции, приуроченная к старту нового учебного года. В течение десяти дней правоохранители будут нести усиленную службу возле образовательных учреждений.

Полиция Армении со 2 сентября начнет десятидневную акцию "Оcторожно, они – дети". Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

В связи со стартом нового учебного года правоохранители будут нести усиленную службу на территориях, которые прилегают к образовательным учреждениям.

"МВД призывает родителей не оставлять детей-учащихся младших классов без присмотра при переходе улицы, не предоставлять транспортных средств несовершеннолетним"

– пресс-служба полиции

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