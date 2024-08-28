Ограбление в Ереване: соседка помогла задержать разбойника

Жительница Еревана в одиночку попыталась остановить грабителей, которые забрались в соседнюю квартиру. В результате одного из злоумышленников удалось задержать.

Женщина сорвала ограбление соседа в Ереване, о необычном случае рассказали в Следкоме Армении.

ЧП случилось в районе Аван. Во вторник 27 августа в полицию обратился его житель, который в этот момент отдыхал в Цахкадзоре. По камере видеонаблюдения, привязанной к приложению на смартфоне, он заметил, что в его доме происходит ограбление. Тогда мужчина позвонил двоюродному брату, который оставался в Ереване, а его жена обратилась в полицию и сообщила о происходящем соседям.

Одна из соседок позвала на помощь других жильцов, а затем, не дождавшись никого, сама направилась в квартиру с грабителями. Там она попробовала остановить разбойников. Но силы были неравны: один из них ударил ее несколько раз, а потом скрылся с сообщником.

Однако до места инцидента добрался двоюродный брат хозяина. Соседка рассказала ему, куда сбежали преступники, так что смог догнать одного из них. Вскоре подоспели и полицейские, и налетчик был схвачен, а позже отправлен под арест.

Его сообщник объявлен в розыск.