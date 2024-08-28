Вестник Кавказа

Ограбление в Ереване: соседка помогла задержать разбойника

Ограбление в Ереване: соседка помогла задержать разбойника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Еревана в одиночку попыталась остановить грабителей, которые забрались в соседнюю квартиру. В результате одного из злоумышленников удалось задержать.

Женщина сорвала ограбление соседа в Ереване, о необычном случае рассказали в Следкоме Армении.

ЧП случилось в районе Аван. Во вторник 27 августа в полицию обратился его житель, который в этот момент отдыхал в Цахкадзоре. По камере видеонаблюдения, привязанной к приложению на смартфоне, он заметил, что в его доме происходит ограбление. Тогда мужчина позвонил двоюродному брату, который оставался в Ереване, а его жена обратилась в полицию и сообщила о происходящем соседям.

Одна из соседок позвала на помощь других жильцов, а затем, не дождавшись никого, сама направилась в квартиру с грабителями. Там она попробовала остановить разбойников. Но силы были неравны: один из них ударил ее несколько раз, а потом скрылся с сообщником.

Однако до места инцидента добрался двоюродный брат хозяина. Соседка рассказала ему, куда сбежали преступники, так что смог догнать одного из них. Вскоре подоспели и полицейские, и налетчик был схвачен, а позже отправлен под арест.

Его сообщник объявлен в розыск.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
940 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

В Пашиняна кинули яблоко из окна – СМИ

В Пашиняна кинули яблоко из окна – СМИ

Таксист пришел домой к пассажиру и ограбил его в Ереване

Таксист пришел домой к пассажиру и ограбил его в Ереване

Тело российского гражданина найдено в Арарате

Тело российского гражданина найдено в Арарате

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы