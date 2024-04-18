Приезжающие на работу в Россию должны знать русский язык – Володин

Люди, приезжающие из-за границы в Россию, чтобы работать, должны знать русский язык, заявил председатель Госдумы.
"Нам важно, чтобы к нам приезжали работать со знанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру"
– Вячеслав Володин
Политик также рассказал, что нужно делать, чтобы эти условия соблюдались. По словам спикера Госдумы, в дружественных странах, откуда прибывают работники, уже должны быть приняты меры, чтобы желающие отправиться в Россию могли научиться говорить на русском языке, а также ознакомиться с российскими традициями и культурой. Володин подчеркнул, что для этого необходимо вести совместную работу с этими странами, и добавил, что к ней мог бы присоединиться Кабмин – его участие повысило бы общую эффективность.
Председатель нижней палаты российского парламента признал, что на данный момент ситуация неидеальна, и есть над чем работать.
"Многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре, и дальше возникают проблемы. Мы должны этого не допустить"
– Володин