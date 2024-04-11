Коммерческим организациям запретят проводить экзамены для мигрантов в РФ

С 1 мая текущего года коммерческим организациям запретят проводить экзамены по русскому языку для граждан зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
"В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов"
- Минобрнауки РФ
В ведомстве заявили, что в ходе совещания с руководством вузов, которое провел министр Валерий Фальков, говорилось о более тщательном контроле со стороны вузов за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров. В 2023 году число таких мест сократили более чем в 2 раза.
Фальков подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на руководстве высших учебных заведений.