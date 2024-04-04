Мигранты в России: власти ужесточат правила сотовой связи

Покупка SIM-карты для иностранцев в России в скором времени может стать сопряжена с рядом ограничений. Законопроект о предоставлении мобильной связи мигрантам разработало Минцифры.

Лица с гражданством других стран и люди без гражданства скоро смогут пользоваться мобильным телефоном только при соблюдении ряда условий, инициативу подготовило Минцифры.

Как сообщают "Ведомости", для покупки SIM-карты иностранцам потребуется зарегистрироваться на "Госуслугах", причем обязательно по биометрии. Для приобретения "симки" надо будет лично прийти в салон связи.

При оформлении договора в него будет вноситься уникальный код телефона, по которому его можно будет в случае надобности идентифицировать.

Каждый иностранец сможет оформить на себя не более 10 номеров.

В течение года, до 1 марта 2025 года, все заключенные ранее договоры должны быть обновлены. Те, кто не пройдет эту процедуру, будут отключены от сети.

Сейчас законопроект находится на стадии согласования с другими ведомствами. Процесс должен завершиться до 15 апреля.