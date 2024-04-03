Вестник Кавказа

Борьбу с нелегальной миграцией ужесточат в России

Борьбу с нелегальной миграцией ужесточат в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме принят законопроект о борьбе с лазейками для нелегальной миграции. Он направлен против фиктивных браков и на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении.

Законопроект о борьбе с лазейками для нелегальной миграции приняли в первом чтении в Государственной Думе, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Закон направлен против регистрации фиктивных браков для получения миграционного статуса в России. Он также направлен на борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей гражданами других стран с целью разрешения на пребывание в России.

Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, после принятия закона разрешение на временное проживание в России вне установленных квот получат те иностранцы, которые заключили брак с россиянами и проживают вместе не менее двух лет.

«Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь»

- Вячеслав Володин

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