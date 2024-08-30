Сочи обзаведется новым водопроводом в 5 км

В начале 2025 года начнется строительство нового водопровода в Сочи. Его длина будет около 5 км. Он затронет дома жителей сразу 3 районов курорта.

Новые линии водоснабжения длиной в 5 км появятся в Сочи. Они пройдут через Адлерский, Хостинский и Центральный районы и затронут более 230 тыс человек, рассказал глава города Андрей Прошунин. Проект уже одобрен госэскспертизой.

"Трубопровод протяжённостью 5 километров заменит старую изношенную ветку 60-х годов прошлого века. На модернизацию участка по региональной программе предусмотрено свыше 1,5 миллиарда рублей"

- Андрей Прошунин

Начало строительства намечено на начало 2025 года. Оно будет идти на протяжении как минимум года.

Проект позволит модернизировать городские коммуникации – системы водоснабжения и водоотведения, что не только станет приятным подарком для жителей Сочи, но и улучшит экологическую ситуацию в городе.