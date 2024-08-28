Рост средней предлагаемой зарплаты зафиксирован в Краснодаре и Сочи

В Краснодаре на 16 % выросла средняя предлагаемая зарплата. Региональная столица стала одним из лидеров по росту средней предлагаемой зарплаты.

В городах Краснодаре и Сочи произошел значительный рост средней предлагаемой зарплаты.

Так, в Краснодаре прирост составил 16%, достигнув отметки в 66,2 тыс рублей. В то же время, в Сочи зарплатные предложения выросли на 14%, достигнув уровня в 60,4 тыс рублей.

Краснодар, как один из крупнейших городов Юга России, привлекает множество специалистов из различных областей. Увеличение средней предлагаемой зарплаты на 16% свидетельствует о росте конкуренции среди работодателей за квалифицированный персонал.

Сочи, как курортный город, также показал значительный рост в средней предлагаемой зарплате. Этот факт может быть объяснен не только сезонным характером работы в туристической отрасли, но и развитием других отраслей, таких как строительство, образование и здравоохранение.