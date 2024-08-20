Сосудистый центр заработал в Буденновске

Третий на Ставрополье сосудистый центр открыли в Буденновске. Аналогичные центры уже работают в Ставрополе и Пятигорске.

Третий сосудистый центр в Ставропольском крае открыл двери в Буденновске. Об этом сообщил глава региона.

«Важно, что центр будет обслуживать жителей восточных территорий края, которым теперь не нужно будет ехать в Пятигорск или краевую столицу для получения квалифицированной помощи»

– глава региона Владимир Владимиров

Открытие данной клиники сыграет большую роль в регионально сфере здравоохранения. Так, улучшится доступность медицинской помощи, сократятся очереди на прием к специалистам, а также будет возможность проведения комплексного обследования и лечения в одном месте. Это повысит эффективность лечения и улучшит прогнозы для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.