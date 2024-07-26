Черноморские водоросли станут применять в медицине

Российские ученые работают над тем, чтобы найти эффективный способ использования водорослей из Черного и Азовского морей. Применять водоросли планируется при создании лекарств и сорбентов для очистки воды.

Водоросли, от которых страдают туристы на курортах Черного и Азовского морей могут найти применение в фармацевтике, над полезным применением водорослей работают ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

На основе водорослей будет создан биосорбент, который будет поглощать радиоактивные элементы. Эта разработка может использоваться для очистки воды и в лекарственных препаратах для выведения тяжелых металлов из организма человека.

Сегодня для поглощения радиоактивного цезия существуют неорганические сорбенты. Исследование бурых водорослей, обитающих на каменистых грунтах Черного и Азовского морей показали высокую эффективность. Ученые считают, что сорбент из водорослей имеет большой потенциал из-за доступности, нетоксичности и малой стоимости сырья, передает издание «Кубанские новости».