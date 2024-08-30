Туристку прооперируют после падения на Чучхурских водопадах

Выжившую после падения с обрыва в КЧР девушку ждет операция. Об этом сообщил представитель Минздрава республики

История туристки из Ленинградской области, которая сорвалась с 12-метровой высоты на Чучхурских водопадах в Карачаево-Черкесии, в очередной раз напомнила о важности соблюдения правил безопасности во время путешествий.

«У женщины после падения диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и открытый перелом голени. Предстоит операция на голени. Туристке оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни нет. Сейчас она находится больнице в Карачаевске»

– представитель Минздрава республики

После происшествия на Чучхурских водопадах туристка была госпитализирована. В больнице врачи диагностировали перелом голени. Теперь ее ждет операция. Также известно, что специалисты провели необходимые обследования и приняли меры для предотвращения осложнений.

Отметим, что операция на голени – это серьезное медицинское вмешательство, целью которого является восстановление целостности костей и тканей, а также восстановление функции конечности.

Таким образом, случай с туристкой из Ленинградской области становится уроком для всех путешественников о том, насколько важно быть внимательным, осмотрительным и ответственным во время посещения различных достопримечательностей.