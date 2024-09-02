Вице-премьер Грузии: внешние силы выбирают не тех людей

Президент Грузии Саломе Зурабишвили – плохой выбор внешних сил, если те намереваются влиять по политические события в стране. Об этом заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани.

Иностранные силы, поддерживающие президента Грузии Саломе Зурабишвили, плохо выбирают людей, через которых намереваются влиять на политические события в республике. Зурабишвили не тот человек, на которого стоит ставить, так как она не имеет поддержки в обществе, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.

В "Грузинской мечте" считают, что президент присоединилась к радикальной оппозиции в лице "Единого национального движения", хотя свой пост она получила именно благодаря поддержке партии власти.

"Она будет просто исполнительницей заданий, и постарается выполнить то задание, которое получит от "Национального движения" или извне. Просто у этих внешних сил уже много лет проблема с кастингом в Грузии"

- Тея Цулукиани

Она отметила, что внешним силам стоит выбирать в Грузии человека с ценностями, с которым возможно выстраивать диалог и который будет достоин симпатии народа. Зурабишвили же не смогла заиметь вес в Грузии как политик.

"Для того, чтобы сказанное ей имело реально разрушительный эффект, необходимо, чтобы она имела соответствующий вес в стране. Мне кажется, что, мягко говоря, в Грузии и в глазах грузинского народа она не имеет достаточного веса, чтобы способствовать формированию мнения грузинского народа, дать ход процессам"

- Тея Цулукиани